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Выход США и России из ДРСМД

Глава МИД Германии сожалеет в связи с прекращением действия ДРСМД

Хайко Маас отметил, что с разрывом договора ситуация в Европе становится менее безопасной

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас сожалеет в связи с прекращением действия 2 августа Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией и призывает стремиться к разоружению. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

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"Убежден, что и сегодня у нас вновь должно получиться согласовать правила разоружения и контроля над вооружениями, чтобы избежать нового соперничества в области атомного оружия. Вызовы, перед которыми мы оказались, стали более серьезными ввиду истечения договора", - сказал он.

По словам Мааса, с прекращением действия ДРСМД ситуация в Европе становится менее безопасной. "Мы сожалеем, что Россия не сделала того, что было необходимо для спасения ДРСМД", - утверждал министр.

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СШАГерманияРоссияМаас, ХайкоВыход США и России из ДРСМД
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