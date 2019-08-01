Глава МИД Германии сожалеет в связи с прекращением действия ДРСМД

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас сожалеет в связи с прекращением действия 2 августа Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией и призывает стремиться к разоружению. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Гарант мира и безопасности. Что говорили о ДРСМД российские и зарубежные политики

"Убежден, что и сегодня у нас вновь должно получиться согласовать правила разоружения и контроля над вооружениями, чтобы избежать нового соперничества в области атомного оружия. Вызовы, перед которыми мы оказались, стали более серьезными ввиду истечения договора", - сказал он.

По словам Мааса, с прекращением действия ДРСМД ситуация в Европе становится менее безопасной. "Мы сожалеем, что Россия не сделала того, что было необходимо для спасения ДРСМД", - утверждал министр.