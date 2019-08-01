Генсек ООН призвал не допустить масштабной конфронтации в Персидском заливе

ООН, 1 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все вовлеченные стороны воздержаться от любых действий, способных привести к эскалации напряженности в регионе Персидского залива.

"Я обеспокоен ростом напряженности в Персидском заливе. Малейший просчет может привести к серьезной конфронтации", - сказал он в четверг журналистам. Генсек подчеркнул необходимость "уважать права и обязанности, связанные с судоходством в Ормузском проливе и прилегающими водами, в соответствии с международным правом".

"Вновь призываю все стороны воздержаться от любых действий, которые могут усугубить напряженность. Последнее, что нужно миру, это масштабная конфронтация в заливе, которая будет иметь разрушительные последствия для всемирной безопасности и глобальной экономики", - подчеркнул Гутерриш.