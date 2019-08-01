Франция не поддерживает решение США о введении санкций против главы МИД Ирана

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Франция не согласна с решением властей США ввести санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом в говорится в распространенном в четверг сообщении МИД Франции.

"Франция, как и ее партнеры Великобритания и Германия, с обеспокоенностью принимают к сведению решения США ввести санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, это решение, которое мы не поддерживаем, - отметили в ведомстве. - Мы считаем, что все дипломатические каналы должны быть открыты, особенно в контексте высокой напряженности".

В министерстве добавили, что главы внешнеполитических ведомств трех стран (Франция, Великобритания, Германия) находятся в постоянном контакте с Зарифом с целью деэскалации напряженности и возвращения Ирана к выполнению его обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

"В то же время мы отмечаем позитивное решение администрации США о возобновлении освобождения от санкций проектов гражданского ядерного сотрудничества, предусмотренных венскими договоренностями", - заключили в МИД Франции.

В среду представитель американской администрации высокого ранга объявила, что США вводят санкции в отношении главы МИД Ирана. По ее словам, "Зариф является лицом иранского режима для международного сообщества, он стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана, создания баллистических ракет и террористических сетей". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.