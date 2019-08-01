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Выход США и России из ДРСМД
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Трамп: США, как и РФ, хотели бы заключения договоренностей по контролю над ядерным оружием

Президент Соединенных Штатов при этом отказался уточнить, покинет ли его страна 2 августа ДРСМД

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотели бы, как и Россия, выйти на новые договоренности в сфере контроля над ядерными вооружениями и разоружения. С таким заверением выступил в четверг в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед поездкой в штат Огайо президент США Дональд Трамп.

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"Кстати, скажу [следующее]: Россия хотела бы добиться чего-то по ядерному договору. И я против этого не возражаю. Они бы хотели добиться чего-то, и я тоже", - подчеркнул американский лидер.

При этом он отказался уточнить, покинут ли Соединенные Штаты в пятницу российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Процедуру выхода из данного соглашения США запустили в феврале и после этого не останавливали. "Посмотрим, что произойдет", - сказал по этому поводу Трамп.

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