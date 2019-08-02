Бельгия призвала Россию и США не допустить гонки вооружений после распада ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Бельгия призывает Россию и США начать диалог о стабилизирующих мерах в области контроля над ядерными вооружениями после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом написал в пятницу глава МИД европейской страны Дидье Рейндерс в Twitter .

2 августа завершилась полугодовая процедура окончательного расторжения ДРСМД, запущенная в одностороннем порядке США.

"Я сожалею о прекращении действия ДРСМД, который служил нашей безопасности на протяжении 30 лет. Бельгия подтверждает свою твердую приверженность сохранению контроля над ядерными вооружениями и стремлению к разоружению и призывает США и Россию провести конструктивный диалог по этой теме и договориться о стабилизирующих мерах", - заявил он.

МИД Бельгии в обнародованном в пятницу заявлении отметил "огромную важность контроля за ядерным оружием и разоружения" в качестве одного из ключевых элементов международной безопасности. "В самом деле, новая гонка вооружений не служит ничьим интересам", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В Бельгии находится один из четырех европейских арсеналов, где складированы американские атомные авиабомбы. Он размещен на авиабазе Кляйн-Брогель на северо-востоке страны. Тот факт, что тактическое ядерное оружие США из этой страны не выводилось с окончания холодной войны и до настоящего момента остается там, был в очередной раз подтвержден в последнем докладе Парламентской ассамблеи НАТО, опубликованном в июле этого года. Согласно этому докладу, порядка 150 американских ядерных боеприпасов хранятся на авиабазах НАТО в Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии и Турции.