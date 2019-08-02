НАТО считает, что гонку вооружений можно предотвратить, несмотря на распад ДРСМД

ТАСС, 2 августа. НАТО считает, что гонку вооружений можно предотвратить, несмотря на распад Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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Он уточнил, что НАТО не намерена принимать срочных мер после прекращения действия ДРСМД.

Также Столтенберг заявил, что альянс укрепит противоракетную оборону после распада ДРСМД, но не включит комплексы С-400 в Турции в систему ПРО НАТО.

Кроме того, генсек сообщил, что альянс уверен в возможности договориться с Россией о новых мерах контроля над вооружениями после распада ДРСМД.

По его словам, НАТО не будет обсуждать предложенный РФ мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.