ГБР изъяло у ВМС Украины документы о переходе кораблей через Керченский пролив

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Госбюро расследований Украины (ГБР) изъяло у командования Военно-морскими силами копии документов, касающихся прохода украинских кораблей через Керченский пролив в ноябре 2018 года. Об этом говорится в материалах Печерского суда Киева.

"В ходе осуществления досудебного расследования следователями Государственного бюро расследований 12 июля на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда Киева проведен временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении Командования ВМС ВС Украины. Изъяты копии документов, касающихся перехода украинских кораблей через Керченский пролив 25.11.2018", - цитирует материалы дела агентство "Украинские новости".

Кроме того, в рамках дела по факту возможной государственной измены бывшего президента Украины Петра Порошенко и других должностных лиц в связи с инцидентом в Керченском проливе назначена экспертиза. Отмечается, что решение было принято Печерским судом Киева 29 июля по ходатайству ГБР.

Госбюро расследований 21 мая по заявлению бывшего первого замруководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича юриста Андрея Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват власти руководством Украины и Петром Порошенко. В своем заявлении Портнов мотивировал обвинение Порошенко тем, что глава государства после инцидента в Керченском проливе ввел в стране военное положение, "чтобы сохранить власть", так как оно могло помешать проведению президентских выборов. Прокуратура закрыла дело 17 июля, однако Портнов и его адвокаты обжаловали такое решение.