Белый дом не считает, что результатом выхода США из ДРСМД будет новая гонка вооружений

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. США возлагают ответственность за свое решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на Россию, но не считают, что результатом этого шага будет новая гонка вооружений. Такое мнение высказал в пятницу в интервью телекомпании Fox News заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

"Это было соглашение времен холодной войны, и, как отметил госсекретарь Майкл Помпео, все проблемы заключаются в действиях России, - заявил он. - У них был шанс сделать шаг навстречу, работать в рамках этого договора и разрешить нам инспекции, однако они не сделали этого. Наши союзники поддержали нас в решении выйти из этого договора".

На вопрос о том, приведет ли это к новой гонке вооружений, заместитель пресс-секретаря Белого дома ответил отрицательно. "Я так не думаю, - заявил он. - У президента [Трампа] хорошие отношения с [президентом РФ] Владимиром Путиным, однако то, что произошло, - еще один пример того, что администрация президента Трампа демонстрирует жесткий подход по отношению к России".

МИД России в пятницу сообщил, что 2 августа по инициативе американской стороны прекращено действие ДРСМД. США свои действия объяснили отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения ДРСМД. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.