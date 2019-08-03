Разумков подтвердил, что "Слуга народа" будет рекомендовать его на пост спикера Рады

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подтвердил информацию о том, что его кандидатуру предложат на должность председателя парламента Украины.

Об этом он заявил журналистам в субботу в Трускавце, где проходят тренинги избранных депутатов Верховной рады от "Слуги народа".

"На сегодняшний день партия будет предлагать меня в качестве кандидата на пост главы Верховной рады", - сказал он.

Кроме того, он добавил, что "партия "Слуга народа" на пост первого вице-спикера [Рады] будет предлагать [представителя президента в парламенте] Руслана Стефанчука".

Ранее Разумков уже допускал, что именно он может возглавить новый созыв украинского парламента.