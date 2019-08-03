СМИ: полиция в Гонконге зачищает от демонстрантов несколько районов города

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 августа. /ТАСС/. Гонконгская полиция применяет слезоточивый газ и дубинки для разгона групп протестующих, которые находятся в нескольких районах в материковой части города. Об этом сообщает местное телевидение.

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Противостояния между полицейскими и продемократическими активистами наблюдаются и в отдаленном спальном районе Вон Тай Син.

В субботу вечером десятки тысяч антиправительственных демонстрантов собрались на очередную акцию протеста, которая в итоге вышла далеко за пределы согласованного маршрута шествия. Участники заблокировали движение транспорта по целому ряду ключевых улиц в районе Коулун. Изначально митингующие собрались в густонаселенном районе Монгкок, откуда хаотично разошлись группами в разные стороны.

Воздвигая на своем пути баррикады, демонстранты принялись перекрывать дороги. В частности, они дважды пытались парализовать подводный автомобильный туннель, связывающий материк с островом Гонконг. Некоторая часть протестующих принялась осаждать полицейские участки в разных районах, забрасывать их яйцами, была вовлечена в акты вандализма, осквернения национального флага.

Новые акции запланированы на воскресенье и понедельник.