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Санкции США против России из-за "дела Скрипалей"

Глава МИД Великобритании приветствовал введение США новых санкций против России

Доминик Рааб отметил, что Вашингтон оказывает Лондону непоколебимую поддержку

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. МИД Великобритании приветствует введение Вашингтоном нового пакета санкций против России в связи с "делом Скрипалей". Об этом написал в субботу в своем Twitter новый глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

"Сегодня мы приветствуем непоколебимую поддержку со стороны США, которые ввели санкции [в соответствии с американским законом] о химическом и биологическом оружии в ответ на применение Россией смертельного нервно-паралитического вещества в Солсбери. Ответные меры, которые продолжает принимать международное сообщество, показывают, что мы не будем просто стоять и наблюдать за тем, как это ужасное оружие используется без каких-либо последствий", - отметил Рааб.

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении ограничительных мер в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Именно он стал юридическим основанием для ввода против РФ первого пакета санкций по "делу Скрипалей" в конце августа 2018 года.

Теги
СШАВеликобританияРоссияСанкции США против России из-за "дела Скрипалей"Рааб, Доминик
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