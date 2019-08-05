ФБР опасается, что недавние нападения в США могут подтолкнуть экстремистов к насилию

ТАСС, 5 августа. Федеральное бюро расследований (ФБР) США выразило обеспокоенность тем, что массовые расстрелы людей, подобные совершенным в минувшие выходные преступлениям в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтоне (штат Огайо), могут подтолкнуть экстремистов к новым актам насилия. Об этом говорится в заявлении бюро, размещенном в воскресенье на его сайте .

"ФБР по-прежнему обеспокоено тем, что находящееся в США воинствующие экстремисты могут вдохновиться этими и предыдущими громкими нападениями на то, чтобы участвовать в аналогичных актах насилия", - отмечается в сообщении. Ведомство призвало граждан США сообщать в правоохранительные органы о любых подозрительных действиях (в том числе в интернете).

Бюро также сообщило, что принимает активное участие и оказывает помощь в расследовании указанных происшествий. В заявлении приводится высказывание директора ФБР Кристофера Рея, который выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что находится в контакте с президентом США Дональдом Трампом и главой Минюста Уильямом Барром. Он отметил, что сотрудники ведомства "задействуют все ресурсы ФБР", чтобы добиться свершения правосудия.