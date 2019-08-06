ЦИК получила последний протокол голосования на выборах в Раду

"ЦИК приняла протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в 210 округе на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года с пометкой "Уточнено", - говорится в сообщении комиссии.

Ранее окружная избирательная комиссия, по решению суда, пересчитала голоса на 33 участках. В настоящее время в заседании ЦИК объявлен перерыв.

В минувший понедельник ЦИК Украины признала, что не сможет подвести итоги голосования в 210-м округе в установленный законом срок (до 5 августа включительно) из-за необходимости повторного пересчета бюллетеней. Комиссия распорядилась, чтобы такой пересчет был завершен до 16:00 вторника.

Между тем, ранее ЦИК установила итоги выборов в 198 из 199 одномандатных округах, а также в многомандатном округе по спискам партий.

Всего в парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16% голосов (проголосовало более 6,3 млн человек) и получила 124 мандата, " Оппозиционная платформа - За жизнь" 13,05% (почти 2 млн человек) и займет 37 кресел в Раде, "Батькивщина" - 8,18% (почти 1,2 млн человек) и 24 мандата, "Европейская солидарность" 8,1% (почти 1,2 млн человек) - 23 мандата и "Голос" 5,82% (около 850 тыс. человек) - 17 мандатов. По предварительным данным, партия "Слуга народа" получит в целом 254 мандата (с учетом одномандатных округов) и сможет сформировать монокоалицию в новом составе парламента.

Голосование на внеочередных парламентских выборах на Украине состоялось 21 июля по смешанной системе (225 депутатов избираются по спискам партий, еще 199 - в одномандатных округах).