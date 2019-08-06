Болтон: Венесуэла является государством-изгоем наряду с Ираном, КНДР и Сирией

ТАСС, 6 августа. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Венесуэлу следует относить к государствам-изгоям наряду с Ираном, КНДР и Сирией после того, как Вашингтон расширил санкции в отношении Боливарианской Республики. Такое мнение он высказал во вторник во время выступления на международной конференции в Лиме, посвященной политическому кризису в Венесуэле.

"США применяют жесткие меры в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Теперь Венесуэла является частью этого очень эксклюзивного клуба государств-изгоев", - заявил Болтон. Трансляция его выступления велась в Facebook на странице посольства США в Перу.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предусматривающий полную блокировку собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрет на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг.