Судовладелец обеспокоен длительностью задержания танкера Stena Impero в Иране

СТОКГОЛЬМ, 6 августа. /ТАСС/. Шведская компания Stena Bulk, владелец нефтяного танкера Stena Impero, задержанного 19 июля властями Ирана в Ормузском проливе, обеспокоена тем, что иранские власти так и не отпустили судно и его экипаж на свободу. Об этом говорится в опубликованном во вторник на сайте концерна заявлении.

"Задержание Stena Impero и его команды иранскими властями продолжается 19 дней, это неприемлемо и неоправданно", - отмечено в сообщении.

По словам главы Stena Bulk Эрика Хонелла, компания поддерживает "ограниченную связь с командой". "И хотя состояние их здоровья - с учетом обстоятельств - остается хорошим, мы по-прежнему обеспокоены их благополучием, учитывая количество времени, которое они провели в заключении", - подчеркивает он.

Компания продолжает работать с различными органами власти, в том числе с правительством Великобритании и других стран, чтобы обеспечить освобождение экипажа. "Мы уверены, что этот вопрос имеет высокий приоритет", - считают в Stena Bulk. Руководство концерна пока не получило официального ответа от иранских властей на просьбу побывать на судне.

В заявлении также сообщается, что 3 августа члена экипажа из Латвии на борту судна от имени латвийских властей посетил представитель консульства Финляндии. "Представитель Финляндии сообщил, что здоровье экипажа хорошее, однако длительность их заключения по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность команды", - поясняется в сообщении.