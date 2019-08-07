ЦИК Украины: избирательные кампании у "Слуги народа"и "Голоса" оказались самыми дорогими

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Пять политических партий, которые преодолели пятипроцентный барьер по итогам внеочередных выборов и войдут в состав новой Верховной рады, направили официально на избирательную кампанию 467,4 млн гривен, или $18,3 млн по текущему курсу Национального банка Украины. Об этом сказано в отчетах, размещенных на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

Дороже всего - в 114,7 млн гривен (около $4,5 млн) - избирательная кампания обошлась партии "Слуга народа", которая стала лидером гонки, получив поддержку 43,16 % избирателей. Немного отстала от нее партия "Голос" певца Святослава Вакарчука со 105,7 млн гривен (более $4,1 млн). Несмотря на это, партию "Голос" поддержали лишь 5,82% избирателей, но она все же сумела пройти в парламент.

Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" потратила на выборы 99,5 млн гривен ($3,9 млн) и заняла четвертое место, заручившись 8,1% голосов. Еще меньший финансовый ресурс потребовался партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" - 87,2 млн гривен ($3,4 млн). Ее результат оказался немного выше, чем у партии Порошенко - 8,18%.

Наиболее экономной стала "Оппозиционная платформа - За жизнь". Из ее бюджета на избирательную гонку ушло 60,3 млн гривен ($2,4 млн), при этом партия получила второй результат по итогам выборов, получив поддержку 13,05% пришедших на выборы.