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Brexit

Глава МИД Британии обсудил с Трампом вопросы сотрудничества после Brexit

Президент США испытывает "большой энтузиазм" по поводу нового торгового соглашения между Вашингтоном и Лондоном, отметил Доминик Рааб

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопросы сотрудничества двух стран после Brexit и перспективы заключения британо-американского соглашения о свободной торговле. Об этом Рааб, слова которого приводит агентство Reuters, заявил после своего первого визита в Вашингтон в качестве руководителя ведомства.

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"Мы говорили о многом, чем наши страны хотели бы заниматься вместе, когда Соединенное Королевство пойдет новым курсом после осуществления Brexit. Это и заключение соглашения о свободной торговле, что, конечно, потребует большого количества работы, однако обе стороны горят желанием этого добиться", - отметил Рааб, добавивший, что Трамп очень тепло отзывался о Великобритании и испытывает большой энтузиазм по поводу возможности подписания нового торгового соглашения между Вашингтоном и Лондоном.

Теги
СШАВеликобританияBrexitТрамп, ДональдРааб, Доминик
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