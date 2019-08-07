СМИ: в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева ранены 12 человек

БИШКЕК, 7 августа. /ТАСС/. 12 человек получили ранения в ходе спецоперации по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш Чуйской области. Об этом сообщило в среду Киргизское национальное информационное агентство.

Как заявили агентству в Минздраве республики, пять человек отправили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, еще двоих - в Чуйскую областную больницу. В Минздрав поступила информация о ранении еще пяти человек, пока неизвестно, куда их доставят.

В среду спецназ предпринял попытку силового захвата Атамбаева, но столкнулся с сопротивлением его сторонников. Ранее сообщалось о десяти раненых, среди которых были журналист и депутат парламента. В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии подтвердили факт проведения операции и заявили, что бойцами спецназа боевое оружие не применялось, а использовались только резиновые пули.

Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечь его к уголовной ответственности. Он подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Батукаева, противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы, а также незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш. Адвокат экс-президента Киргизии Слесарев назвал решение депутатов не соответствующим конституции страны.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Именно он стал инициатором выдвижения кандидатом на эту должность действующего президента Сооронбая Жээнбекова. Весной прошлого года Атамбаев публично признал наличие серьезных разногласий с Жээнбековым.