{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Нетаньяху назвал терактом убийство солдата на Западном берегу Иордана

Тело военного обнаружили около населенного пункта к северу от Хеврона

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал терактом с использованием холодного оружия убийство солдата Армии обороны Израиля на Западном берегу реки Иордан, чье тело было обнаружено в четверг.

"Сегодня утром мы были проинформированы о жестком теракте с использованием холодного оружия. Силы безопасности в настоящее время ведут преследование террориста с целью привлечения его к ответственности", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Ранее в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обнаружении тела солдата с ножевыми ранениями близ еврейского поселения к северу от палестинского города Хеврон на Западном берегу.

Теги
ИзраильНетаньяху, Биньямин
Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
Парламент Киргизии соберется на внеочередную сессию 8 августа
Читать полностью