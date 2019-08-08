Нетаньяху назвал терактом убийство солдата на Западном берегу Иордана

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал терактом с использованием холодного оружия убийство солдата Армии обороны Израиля на Западном берегу реки Иордан, чье тело было обнаружено в четверг.

"Сегодня утром мы были проинформированы о жестком теракте с использованием холодного оружия. Силы безопасности в настоящее время ведут преследование террориста с целью привлечения его к ответственности", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Ранее в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обнаружении тела солдата с ножевыми ранениями близ еврейского поселения к северу от палестинского города Хеврон на Западном берегу.