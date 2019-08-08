МИД Индии призвал Пакистан отказаться от понижения уровня дипотношений

ТАСС, 8 августа. Министерство иностранных дел Индии призвало Исламабад отменить решение о понижении уровня дипломатических отношений с Нью-Дели, вызванное упразднением индийского штата Джамму и Кашмир. Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство распространило в четверг.

"Правительство Индии сожалеет о решениях, принятых в среду Пакистаном, и призывает Исламабад пересмотреть их, чтобы сохранить каналы для дипломатического взаимодействия, - приводит агентство ANI заявление МИД. - Недавние события относительно [отмены] статьи 370 являются исключительно внутренним делом Индии".

7 августа власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии после того, как в Нью-Дели объявили об упразднении индийского штата Джамму и Кашмир. Также Исламабад заявил о намерении понизить уровень дипломатических отношений и приостановить двустороннюю торговлю с Индией.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом.

До поправок в конституцию Индии этот штат обладал особой автономией. В частности, все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение ассамблеи штата. Жители других регионов Индии не имели право покупать там землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг, ряд других преимуществ.