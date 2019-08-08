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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

Пакистан не планирует прибегать к военному решению ситуации в Кашмире

При этом Исламабад намерен добиваться политического, дипломатического и правового урегулирования противоречий

ТАСС, 8 августа.  Исламабад не рассматривает решение ситуации в Кашмире силовым путем. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

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"Мы опасаемся, что Индия может провести новые военные операции с целью отвлечь внимание мирового сообщества, - приводит телеканал Geo TV высказывание Куреши. - Исламабад не рассматривает возможность военного решения [создавшейся ситуации] в Кашмире".

По его словам, Пакистан намерен добиваться политического, дипломатического и правового урегулирования противоречий.

В отношениях Исламабада и Нью-Дели сохраняется напряженность из-за решения Индии упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла этот штат особым статусом.

В связи с этим 7 августа власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии на родину. Также Исламабад заявил о намерении понизить уровень дипломатических отношений и приостановить двустороннюю торговлю с Индией.

Теги
ИндияПакистанВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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