Подготовительная группа Рады определит структуру парламентских комитетов 14 августа

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Подготовительная депутатская группа из числа новоизбранных депутатов соберется на следующее заседание 14 августа, на котором, среди прочего, будет рассмотрен вопрос структуры будущих комитетов Верховной рады. Такое решение было принято на заседании в пятницу.

"Следующее заседание подготовительной группы состоится в среду в 11:00", - огласил итоги голосования председательствующий на заседании, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

В ходе обсуждения партия предложила сократить количество комитетов с 27 до 22 и создать комиссию по приватизации. Кроме того, предложено уменьшить максимальное количество депутатов, которые могут быть представлены в комитетах, с 35 до 29 человек (минимальное количество - семь человек). Разумков заявил, что принцип распределения депутатов от разных политических сил в комитетах будет пропорциональный. При этом он сразу подчеркнул, что партия "Слуга народа" претендует на должности заместителей глав во всех комитетах.

По итогам заседания было решено, что все парламентские силы должны до 16:00 понедельника, 12 августа, предоставить свои предложения относительно "названий, количества и предметов ведения" комитетов. При этом речь о персональном составе будущих комитетов пока не идет.

Ключевым решением встречи является определение даты торжественного заседания и первого пленарного заседания Верховной рады IX созыва - оно состоится 29 августа. Кроме того, для подготовки работы парламента было решено создать две подгруппы - одна займется организационными вопросами, вторая - вопросами подготовки сессии Рады.