В Китае заявили о поддержке Пакистана в связи с обострением ситуации вокруг Кашмира

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Китай выражает серьезное беспокойство в связи с обострением ситуации между Индией и Пакистаном вокруг Кашмира. Об этом в пятницу заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с прибывшим в китайскую столицу с официальным визитом главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.

"Китай продолжит поддерживать Пакистан в защите его законных прав и интересов, а также будет выступать за справедливость в отношении Пакистана на международной арене", - отметил глава внешнеполитического ведомства КНР.

"Вопрос Кашмира является проблемой, оставшейся с колониальных времен. Она должна быть надлежащим образом и мирно урегулирована на основе Устава ООН, соответствующих резолюций СБ ООН и двусторонних соглашений", - указал Ван И.

Правительство Индии объявило 5 августа о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Пакистан решительно осудил этот шаг.

По конституции Индии, Джамму и Кашмир имел особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать там землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг, ряд преимуществ.

В связи с этим 7 августа власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии на родину. Также Исламабад заявил о намерении понизить уровень дипломатических отношений и приостановить двустороннюю торговлю с Индией.

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