Силовики в Киргизии потребовали от журналистов оппозиционного ТВ покинуть здание

БИШКЕК, 9 августа. /ТАСС/. Спецназ в Киргизии проник в здание телеканала "Апрель", принадлежащее экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву, и потребовал у журналистов покинуть здание. Об этом в пятницу ТАСС сообщили представители телеканала.

"Представители МВД потребовали освободить помещение, поскольку, якобы, на здание наложен арест", - сообщил журналист телеканала.

"Апрель" находится в расположенном в Бишкеке здании группы Форум, владелец которой - Атамбаев. Экс-президент также является фактическим владельцем телеканала. В ночь на четверг, когда силовики предприняли первую попытку задержания Атамбаева, "Апрель" отключили от вещания.