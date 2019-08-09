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Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева
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Силовики в Киргизии потребовали от журналистов оппозиционного ТВ покинуть здание

Речь идет о здании телеканала "Апрель"

БИШКЕК, 9 августа. /ТАСС/. Спецназ в Киргизии проник в здание телеканала "Апрель", принадлежащее экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву, и потребовал у журналистов покинуть здание. Об этом в пятницу ТАСС сообщили представители телеканала.

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"Представители МВД потребовали освободить помещение, поскольку, якобы, на здание наложен арест", - сообщил журналист телеканала.

"Апрель" находится в расположенном в Бишкеке здании группы Форум, владелец которой - Атамбаев. Экс-президент также является фактическим владельцем телеканала. В ночь на четверг, когда силовики предприняли первую попытку задержания Атамбаева, "Апрель" отключили от вещания.

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