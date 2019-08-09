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Трамп: Ким Чен Ын выразил недовольство учениями США и Южной Кореи

Американский президент при этом отметил, что Сеулу предстоит еще больше платить США за обеспечение своей безопасности

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын в новом послании выразил недовольство начавшимися в понедельник американо-южнокорейскими военными учениями. Об этом сообщил в пятницу журналистам президент США Дональд Трамп.

Представители СМИ не сразу поняли высказывания Трампа, поскольку изначально он заявил, что "Ким Чен Ын совсем не рад запускам, и он написал об этом в письме". Журналисты попросили уточнить, что американский лидер конкретно имеет в виду.

"Он [Ким Чен Ын] не был рад военным учениям США [с Южной Кореей]", - поправился президент. В то же время Трамп не преминул вновь призвать Южную Корею еще больше платить США за обеспечение ее безопасности.

США и Южная Корея 5 августа приступили к совместным командно-штабным учениям. По предварительным данным, маневры могут продлиться до 20 августа.

Теги
СШАКНДРРеспублика КореяКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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