ООН объявила о возобновлении продовольственной помощи населению Саны

ЖЕНЕВА, 9 августа. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН объявила о предстоящем возобновлении прерванной два месяца назад доставки продуктов жителям столицы Йемена Саны, контролируемой мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы). Как заявил в пятницу в Женеве официальный представитель ВПП Эрве Верхузел, предоставление помощи возобновится после мусульманского праздника Ид-аль-Адха (Курбан-байрам), который начинается в конце недели.

Он сообщил о достигнутой 3 августа с властями в Сане договоренности, в соответствии с которой для контроля за распределением помощи вводятся карточки с биометрическими данными получателей. "ВПП возобновит распределение помощи 850 тыс. жителей Саны после праздника Ид-аль-Адха", - сказал Верхузел.

Организация "приветствует важные, позитивные шаги, предпринятые властями, базирующимися в Сане, в целях гарантий того, чтобы гуманитарная помощь в районах под их контролем достигала наиболее уязвимых детей, женщин и мужчин". Как пояснил официальный представитель, подписанный 3 августа с властями в Сане документ даст возможность ВПП "работать над созданием независимого и подотчетного процесса для выявления и регистрации семей, наиболее нуждающихся в продовольственной помощи". Будет проведена биометрическая регистрация примерно 9 млн человек, которые будут получать такую помощь в районах под контролем хуситов.

В начале июня ВПП объявила о частичной приостановке помощи населению Йемена в столице страны Сане. Это решение стало реакцией на застопорившиеся переговоры с хуситами о контроле за распределением помощи. К такому шагу ВПП прибегла ввиду отсутствия прогресса на переговорах о мерах контроля, которые должны были помешать перенаправлению продовольствия от наиболее уязвимых групп населения менее нуждающимся.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией.