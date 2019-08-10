Хаменеи раскритиковал американскую "сделку века" по Палестине

ТЕГЕРАН, 10 августа. /ТАСС/ План США по урегулированию палестино-израильского конфликта, именуемый "сделкой века", обречен на провал. Такое мнение высказал в субботу руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Сделка век" обречена на провал, - цитирует Хаменеи агентство IRNA. - Это уловка, к которой прибегают США и их приспешники, является преступлением против прав человека. Мы призываем всех принять участие в разгроме этого вражеского замысла".

22 июня Белый дом обнародовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта, который неофициально именуется "сделкой века". Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд при отсутствии немедленного политического решения проблемы. 25-26 июня в столице Бахрейна Манаме прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация, а также ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным.