СМИ: суд в Киргизии поместил в СИЗО экс-главу администрации президента до 8 октября

БИШКЕК, 10 августа. /ТАСС/. Первомайский районный суд Бишкека поместил Фарида Ниязова, занимавшего пост руководителя аппарата президента, в СИЗО до 8 октября по обвинению в захвате заложников при штурме дома экс-главы Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом в субботу сообщает агентство 24.kg .

"Бывшего руководителя аппарата президента Фарида Ниязова заключили под стражу в СИЗО-1. Бывший чиновник будет находиться под стражей в следственном изоляторе до 8 октября 2019 года. Его обвиняют в массовых беспорядках, а также захвате заложников", - говорится в сообщении.

Ниязов был задержан в четверг вместе с Атамбаевым в результате проведенной правоохранительными органами операции, которая продолжалась почти сутки. В среду спецназ Государственного комитета национальной безопасности Киргизии предпринял в селе Кой-Таш Чуйской области попытку задержания Атамбаева, которая провалилась. Охранявшие резиденцию сторонники экс-президента атаку отбили и взяли в заложники шестерых бойцов. После этого в районе села начались столкновения между прибывшими на место дополнительными силами милиции и поддерживающими Атамбаева гражданами.

Вторая попытка силовиков оказалась удачной, и 8 августа Атамбаев и его соратники, включая Ниязова, были задержаны.