Медведчук подтвердил готовность к межпартийному диалогу с "Единой Россией"

КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" подтвердила свою готовность к диалогу с "Единой Россией". Об этом в субботу заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук в благодарственной телеграмме председателю "Единой России", премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

"Уверен, что диалог наших партий, направленный на реализацию самых насущных чаяний граждан наших государств: восстановление сотрудничества Украины и России, развитие экономик наших государств, повышение уровня жизни, - служит исполнению воли граждан Украины и России", - приводит текст телеграммы пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Глава политсовета партии отметил высокую значимость межпартийной работы. "Межпартийная работа, которую ведут наши политические силы, является важным инструментом для нормализации отношений между Украиной и Российской Федерацией", - сказал он.

Медведчук поблагодарил Медведева за поздравления, а также пожелал "Единой России" удачи и реализации самых смелых замыслов.

Ранее Дмитрий Медведев поздравил Виктора Медведчука с весомым результатом "Оппозиционной платформы - За жизнь" на внеочередных выборах в Раду.

7 августа были подведены итоги внеочередных выборов в Верховную раду. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" по их результатам заняла второе место и получила 37 мест.