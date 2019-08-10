В Венесуэле начался сбор подписей против экономических санкций со стороны США

КАРАКАС, 10 августа. /ТАСС/. Сбор подписей против санкций CША в отношении Венесуэлы начался в субботу в южноамериканской стране в ходе митингов сторонников президента Николаса Мадуро. Об этом сообщило Венесуэльское агентство новостей.

"Мы представим миллионы подписей генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу", - заявила вице-президент страны Дельси Родригес, которая приняла участие в шествии в Каракасе. По ее мнению, такой шаг необходим для того, чтобы всемирная организация выступила "в защиту международной законности, принципов самоопределения и недопустимости вмешательства [во внутренние дела государств]".

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрете на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. В МИД Венесуэлы назвали новые ограничительные меры "незаконными актами экономического терроризма" в отношении народа страны. В среду власти южноамериканского государства объявили об отказе участвовать в очередном раунде переговоров с оппозицией на Барбадосе, объяснив это решение "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в южноамериканской стране может достичь 10 млн процентов. Согласно подсчетам ООН, Венесуэлу покинули уже более 4 млн человек.