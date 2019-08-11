СМИ: сирийские войска приблизились к крупному форпосту боевиков на юге Идлиба

ТАСС, 11 августа. Бойцы сирийской армии вернули под свой контроль город Эль-Хобейт, расположенный в 10 км от крупного форпоста террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб. Как сообщила в воскресенье радиостанция "Аш-Шам", военнослужащим удалось овладеть городом после ожесточенных боев и осады, которая длилась два дня. По позициям противника были нанесены мощные авиационные и артиллерийские удары.

Кроме того, войска перекрыли огнем линии снабжения "Джебхат ан-Нусры". Экстремисты пытались перебросить подкрепления и несколько единиц бронетехники в Эль-Хобейт, но они были уничтожены авиацией. Остатки банд радикалов бежали в Хан-Шейхун - город, расположенный на стратегическом шоссе Хама - Алеппо.

В субботу вечером правительственные силы выбили противника из населенных пунктов Сукейк и Магар-эль-Хаммам, а также заняли высоты, господствующие над местностью. Сирийские военнослужащие впервые вступили в эти районы, которые находились под контролем бандформирований на протяжении 7 лет.

Ранее войска прорвали оборонительные рубежи противника на линии Хасрая - Закят на севере соседней провинции Хама. Сирийские военнослужащие находятся сейчас в 2 км от населенных пунктов Эль-Латамна и Кфар-Зейта, куда отступили разгромленные банды экстремистской группировки "Джейш аль-Изза", воюющей на стороне "Джебхат ан-Нусры".

По сведениям радиостанции, в боях на этом направлении участвуют элитные подразделения сирийской армии, которыми командует генерал Сухейль аль-Хасан, отличившийся в битве за город Алеппо в 2016 году.