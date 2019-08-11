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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В МИД Ирана заявили, что Вашингтон напрасно ждет предложения переговоров из Тегерана

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави отметил, что "Тегеран никогда не сделает первый шаг к переговорам в условиях постоянного давления и нарушения международных норм"

ТЕГЕРАН, 11 августа. /ТАСС/ Власти США напрасно ожидают, что иранские политики позвонят в Белый дом с предложением начать переговоры. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в интервью телерадиовещательной корпорации IRIB.

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"Они [США] уже долгое время ждут этого от Тегерана, - сказал Мусави в ответ на вопрос о том, могут ли власти Ирана позвонить в Белый дом с предложением начать переговоры. - Однако эти ожидания беспочвенны".

Он добавил, что "Тегеран никогда не сделает первый шаг к переговорам в условиях постоянного давления и нарушения международных норм".

8 августа пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус заявил, что президент США Дональд Трамп ждет звонка от иранцев, если они хотят начать переговоры.

Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.

Теги
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