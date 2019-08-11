В ЛНР обезвредили еще девять боеприпасов у моста в Станице Луганской

ЛУГАНСК, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты МЧС Луганской народной республики (ЛНР) обезвредили еще девять боеприпасов, обнаруженных у моста в районе Станицы Луганской. Об этом в воскресенье сообщил представитель управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"За вчерашний день было обследовано 0,2 гектара подконтрольной Народной милиции ЛНР территории, обнаружено и обезврежено девять единиц боеприпасов", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

По данным Народной милиции республики, украинская сторона, напротив, не принимает должных мер по разминированию в районе моста. "В свою очередь украинская сторона не предпринимает никаких действий по разминированию подконтрольной Вооруженным силам Украины территории, - заявил Филипоненко. - Это очередной раз демонстрирует, что ремонт моста для украинской стороны является всего лишь поводом для хищения денег, выделенных Международным комитетом Красного Креста".

Ранее 10 августа в ЛНР заявили, что Киев имитирует разминирование местности у моста в районе Станицы Луганской. В Народной милиции пояснили, что украинская сторона провела разминирование в районе тех населенных пунктов, которые никак не связаны с ремонтными работами по восстановлению моста, так как находятся на значительном расстоянии от линии соприкосновения.

На заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины стороны конфликта в Донбассе согласовали дорожную карту восстановления моста у Станицы Луганской и 1 августа начали разминирование в этом районе. Пункт пропуска в Станице Луганской - единственный официально работающий на линии соприкосновения, проходящей по реке Северский Донец, между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией Луганской области. В начале 2015 года мост был частично подорван украинскими силовиками. В настоящее время движение транспорта по нему невозможно, пешее движение через реку осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам.