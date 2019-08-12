Берлин не анонсирует встреч по Киеву с представителями США и Франции на полях Совбеза ООН

БЕРЛИН, 12 августа. /ТАСС/. Глава МИД Германии Хайко Маас вылетает в понедельник в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН, возможная встреча со специальным представителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером пока не анонсируется. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Точно будут различные переговоры на полях, но такую встречу я объявить не могу", - сказала она.

Волкер ранее сообщил, что в ближайшие дни могут состояться консультации представителей США, Германии и Франции по "нормандскому формату".

"Нормандский формат" переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.