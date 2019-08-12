Оппозиция Венесуэлы считает, что власти не хотят реального соглашения по выходу из кризиса

КАРАКАС, 12 августа. /ТАСС/. Депутат контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Сталин Гонсалес считает, что власти страны испугались серьезных перемен на фоне несостоявшихся переговоров со своими оппонентами на Барбадосе на прошлой неделе. Об этом в понедельник сообщает агентство EFE .

По его словам, "диктатура боится перемен", поэтому отказалась посылать делегацию на остров, "когда предложения уже были выработаны". Он добавил, что оппозиция "будет продолжать бороться ради изменений, в которых нуждается страна", и отметил, что новая дата возможного раунда диалога неизвестна.

На прошлой неделе власти Венесуэлы приняли решение отказаться от участия в очередном раунде переговоров с оппозицией на Барбадосе, сославшись на "опасную и грубую агрессию по отношению к Венесуэле со стороны администрации [президента США Дональда] Трампа", которую поддерживает оппозиция Боливарианской Республики. В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога начался на Барбадосе.

Тогда Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными, и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.