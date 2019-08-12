Верховный суд Венесуэлы требует лишить иммунитета трех оппозиционных парламентариев

КАРАКАС, 12 августа. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Венесуэлы направил запрос в Конституционную ассамблею страны с просьбой лишить парламентского иммунитета трех депутатов контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи Боливарианской Республики "за измену родине". Об этом инстанция сообщила в понедельник.

Отмечается, что судьи также намерены санкционировать обыски в офисах и домах парламентариев Хосе Герры, Томаса Гуанипы и Хуана Пабло Гарсии, которых они намерены лишить депутатской неприкосновенности. Им предъявляются обвинения в "измене, узурпации полномочий, публичном подстрекательстве к мятежу, нарушении законов и насилию".

В мае Конституционная ассамблея, которая была созвана по инициативе президента страны Николаса Мадуро без проведения референдума в июле 2017 года, лишила защиты от судебного преследования 15 депутатов парламента. Они обвиняются в измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, публичном призыве к несоблюдению законов и разжигании ненависти.