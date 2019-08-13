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Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева

Власти Киргизии наложили арест на основную часть имущества экс-президента Атамбаева

Бывший глава республики до 26 августа помещен в СИЗО

БИШКЕК, 13 августа. /ТАСС/. Арест на основную часть имущества экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева наложили власти республики. Об этом заявил во вторник в Бишкеке генеральный прокурор страны Откурбек Джамшитов.

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"На данный момент арест наложен на 120 единиц имущества Атамбаева", - сказал он.

Атамбаев был захвачен 8 августа в ходе продолжавшейся почти сутки силовой операции, в которой были задействованы несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. По решению суда, экс-президент как минимум до 26 августа помещен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности. В данный момент он обвиняется в организации коррупции при незаконном освобождении из мест заключения криминального авторитета Азиза Батукаева.

Теги
КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичЗадержание экс-президента Киргизии Атамбаева
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