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В чем обвиняют экс-президента Киргизии Атамбаева

Алмазбек Атамбаев
© Михаил Метцель/ТАСС

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, задержанного 8 августа, обвинили в совершении особо тяжких преступлений. Ранее ему также вменялись преступления, связанные с коррупцией.

Обвинение в убийстве

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13 августа начальник управления Генеральной прокуратуры Киргизии Замир Бейшекеев сообщил, что Атамбаеву "вручено уведомление в подозрении об участии в нескольких особо тяжких преступлениях". 

По его словам, бывшему главе государства инкриминируется применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организация массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, убийство сотрудника правоохранительных органов и организация захвата заложников.

Госпереворот

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Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Орозбек Опумбаев заявил, что Атамбаев готовил в республике государственный переворот. 

Опумбаев уточнил, что экс-президент специально во время операции по его задержанию использовал для защиты женщин и детей, чтобы использовать информацию о ранении мирных граждан как фактор для свержения власти.

Преступления, связанные с коррупцией

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Атамбаева также обвиняют в организации коррупции при незаконном освобождении из мест заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, который сразу же уехал из республики.

В рамках расследования этого дела задержали и допросили десятки человек, в том числе бывший вице-премьер Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Дамира Сагинбаева, бывший глава Государственной службы исполнения наказаний Зарылбек Рысалиев.

Задержание Атамбаева

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Атамбаева задержали 8 августа в ходе продолжавшейся почти сутки силовой операции, в которой были задействованы несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. После штурма правоохранительные органы обнаружили в доме бывшего президента 11 единиц огнестрельного оружия. Сотрудники МВД изъяли снайперскую винтовку, два карабина, четыре пистолета и четыре ружья. 

По решению суда, экс-президент как минимум до 26 августа помещен в СИЗО ГКНБ. Власти Киргизии наложили арест на основную часть имущества его имущества. 

27 июля 2019 года парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности.

Теги
КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичЗадержание экс-президента Киргизии Атамбаева
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