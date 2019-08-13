В чем обвиняют экс-президента Киргизии Атамбаева



Атамбаева задержали 8 августа в ходе продолжавшейся почти сутки силовой операции, в которой были задействованы несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. После штурма правоохранительные органы обнаружили в доме бывшего президента 11 единиц огнестрельного оружия. Сотрудники МВД изъяли снайперскую винтовку, два карабина, четыре пистолета и четыре ружья.

По решению суда, экс-президент как минимум до 26 августа помещен в СИЗО ГКНБ. Власти Киргизии наложили арест на основную часть имущества его имущества.

27 июля 2019 года парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности.