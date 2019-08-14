СМИ: Атамбаев не проходит подозреваемым в убийстве спецназовца при штурме его дома

БИШКЕК, 14 августа. /ТАСС/. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и его телохранители не проходят подозреваемыми в убийстве сотрудника спецназа при штурме его дома. Об этом сообщило в среду агентство 24.kg со ссылкой на собственный источник.

"Следствие установило личность мужчины, убившего подполковника спецназа "Альфа" ГКНБ Усенбека Ниязбекова. Известно, что подозреваемыми не являются ни бывший президент Алмазбек Атамбаев, ни его телохранители. По предварительным данным, Усенбека Ниязбекова застрелили из его же автомата. Известно также, что подозреваемого задержали", - говорится в сообщении.

Атамбаев, обвиняемый в коррупции и лишенный неприкосновенности, был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Генпрокуратура Киргизии 13 августа сообщила, что Атамбаеву инкриминируется применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организация массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, убийство сотрудника правоохранительных органов и организация захвата заложников.