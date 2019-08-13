Генпрократура Киргизии назвала сумму ущерба от массовых беспорядков

БИШКЕК, 13 августа. /ТАСС/. Сумма нанесенного государству ущерба в ходе случившихся в Киргизии массовых беспорядков составила более 6 млн сомов. Об этом говорится в опубликованном во вторник Генеральной прокуратурой республики отчете.

"Нанесенный государственным органам ущерб оценивается в 6,3 млн сомов (около $90,5 тыс.)", - говорится в сообщении. По данным главного надзорного ведомства, наибольшие материальные потери во время беспорядков понесло МВД - 2,1 млн сомов (около $30,1 тыс.).

Массовые беспорядки произошли в Чуйской области и столице Киргизии 8 августа через несколько часов после задержания сотрудниками правоохранительных органов экс-президента Алмазбека Атамбаева. Около тысячи его сторонников собрались на центральной площади Бишкека и потребовали отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова. Примерно через полчаса они были разогнаны с помощью спецсредств, в том числе светошумовых гранат.

Операция по задержанию Атамбаева началась в среду, когда спецназ Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял первую попытку задержания подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности экс-президента. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один боец спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились 139 человек, в том числе сотрудники милиции.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Суд дал санкцию на арест экс-президента как минимум до 26 августа, Атамбаев был доставлен СИЗО ГКНБ Киргизии. Экс-президенту Киргизии вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, убийстве, покушении на убийство, убийстве сотрудника правоохранительных органов и организации захвата заложников.