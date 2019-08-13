Трамп надеется, что ситуация в Гонконге разрешится удачно для всех сторон

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с проходящими в Гонконге массовыми акциями протеста очень сложной, но выразил надежду, что найденный выход устроит все стороны. Об этом американский лидер заявил во вторник журналистам перед вылетом в штат Пенсильвания.

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"Ситуация в Гонконге очень сложная", - сказал он. "Посмотрим, что из этого выйдет, но я уверен, что она разрешится, я надеюсь, что выход устроит все стороны, в том числе Китай, кстати говоря", - подчеркнул президент. "Я надеюсь, что никто не пострадает и не погибнет", - добавил Трамп.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

11 августа в разных районах города прошли очередные несанкционированные антиправительственные демонстрации. Силы правопорядка в отдельных случаях применили для разгона собравшихся слезоточивый газ и резиновые пули. 40 человек получили ранения. Демонстранты обвиняют полицию в излишней жестокости и угрожают новыми крупными акциями протеста, в том числе в аэропорту.