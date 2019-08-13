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Акции протеста в Гонконге

Reuters: полиция применила перцовый газ против протестующих возле аэропорта Гонконга

Как отмечает агентство, стычка началась после того, как демонстранты не пропустили полицейскую машину, сопровождавшую скорую помощь

ТАСС, 13 августа. Полицейские применили перцовый газ против протестующих у здания аэропорта Гонконга, который временно приостановил регистрацию пассажиров на все рейсы из-за проходящих на его территории антиправительственных акций. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters.

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Согласно его информации, стычки между сотрудниками полиции и демонстрантами начались после того, как протестующие заблокировали путь полицейской машине, которая сопровождала автомобиль скорой помощи, выезжавшей с прилегающей к аэропорту территории. Сотрудники правоохранительных органов использовали перцовый газ для того, чтобы оттеснить протестующих от автомобиля медиков. Демонстранты, отмечает агентство, также блокировали некоторые части аэропорта.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

11 августа в разных районах города прошли очередные несанкционированные антиправительственные демонстрации. Полицейские в отдельных случаях применили для разгона собравшихся слезоточивый газ и резиновые пули. Сорок человек получили ранения. Демонстранты обвиняют полицию в излишней жестокости и собираются провести новые крупные акции протеста, в том числе в аэропорту.

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