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Акции протеста в Гонконге

СМИ: аэропорт Гонконга получил судебный ордер, позволяющий выдворять демонстрантов

Как именно предлагается выводить протестующих из здания, пока не сообщается
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© AP Photo/Vincent Thian

ТАСС, 14 августа. Администрация аэропорта Гонконга, в котором второй день продолжаются протесты, получила судебный ордер, позволяющий выдворить демонстрантов из терминала воздушной гавани. Об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post.

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По ее данным, ордер был получен вечером во вторник. На данный момент еще нет информации о том, какие именно действия он позволяет предпринимать в отношении протестующих, чтобы вывести их из здания. Ожидается, что ордер вступит в силу, когда будет вывешен в публичном месте в аэропорту.

Продолжающиеся второй день подряд массовые демонстрации в аэропорту Гонконга серьезно нарушили его работу. Из-за огромного скопления протестующих в залах прилета и отлета во вторник были отменены свыше 300 рейсов.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

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КитайАкции протеста в Гонконге
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