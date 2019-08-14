СМИ: ситуация в аэропорту Гонконга постепенно нормализуется

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 августа. /ТАСС/. Ситуация в аэропорту Гонконга в среду утром постепенно приходит в норму: основная масса демонстрантов покинула здание, ведется регистрация пассажиров на подавляющее большинство рейсов. Об этом сообщает местное телевидение.

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По информации онлайн-табло аэропорта, отдельные рейсы все еще отменены, однако их число невелико. Самолет "Аэрофлота" из Москвы летит по расписанию.

Правительство этого специального административного района КНР осудило произошедшие днем ранее беспорядки в залах прилета и отлета. "Накануне вечером большая группа демонстрантов незаконно собралась в международном аэропорту. Они задержали, преследовали и подвергли унижениям пассажира и журналиста", - отмечается в заявлении. Оба пострадавших были госпитализированы.

Полиция во вторник вечером применила перцовый газ и резиновые дубинки против групп демонстрантов в аэропорту, которые удерживали двух человек, обвиняя их в принадлежности к "агентам материкового Китая". Толпа окружила пассажира, которого сочла агентом КНР, работавшим под прикрытием. Он потерял сознание и нуждался в госпитализации. Для его транспортировки в больницу была вызвана скорая помощь, однако демонстранты попытались воспрепятствовать оказанию ему медицинских услуг и вступили в конфронтацию с прибывшей полицией. Вслед за этим протестующие связали руки еще одному приезжему из континентальной части Китая, который оказался журналистом пекинского издания "Хуаньцю шибао".

По сообщению местных властей, в ходе столкновений полиция задержала пятерых радикалов, двое стражей порядка были госпитализированы. Между тем администрация аэропорта Гонконга добилась получения судебного ордера, который разрешает выдворять демонстрантов из терминала.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов. В понедельник и вторник демонстранты нарушили работу аэропорта, где были отменены сотни рейсов.