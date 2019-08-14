NYT: охранники тюрьмы в Нью-Йорке спали вместо проверки камеры финансиста Эпштейна

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники тюрьмы в нью-йоркском районе Манхэттен примерно в течение трех часов не проверяли камеру обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна, за это время он покончил с собой. Об этом сообщила газета The New York Times .

По словам ее источников, в ходе разбирательства в пенитенциарном учреждении выяснилось, что два охранника, которым было поручено проводить указанные проверки каждые 30 минут, подделывали соответствующие записи, а сами спали. Никто из сотрудников тюрьмы не подходил к камере финансиста в течение трех часов. 3 августа он совершил самоубийство.

Телеканал CBS в свою очередь отмечает, что, по словам его источников, сотрудники пенитенциарного учреждения узнали о смерти Эпштейна только через два часа после того, как он совершил самоубийство. Два охранника, дежурившие в то время, отправлены в административный отпуск до завершения разбирательства. По сведениям телеканала, они работали значительно больше, чем предписано существующими нормами. Во вторник Министерство юстиции США заявило, что начальник данной тюрьмы временно отстранен от исполнения обязанностей.

По данным The New York Times, администрация тюрьмы установила на шесть дней особое наблюдение за Эпштейном после его попытки самоубийства 23 июля. С финансистом ежедневно встречался психиатр. Однако 29 июля режим надзора был отменен.

Финансист был арестован правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля. Прокуратура полагает, что Эпштейн в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из них было 14 лет. По данным следствия, он подвергал их домогательствам и сексуальному насилию.

В понедельник министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что власти продолжат расследование по делу Эпштейна. Он также подчеркнул, что будет проведено разбирательство для выяснения обстоятельств смерти финансиста.