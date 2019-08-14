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Brexit

Бывший британский министр назвал Brexit без сделки предательством итогов референдума

Такой сценарий выхода страны из Евросоюза не является выбором большинства, считает Филип Хаммонд

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit не будет соответствовать результату референдума 2016 года, поскольку данный сценарий не является выбором большинства. Об этом в своей статье написал бывший министр финансов Соединенного Королевства Филип Хаммонд, выдержки из которой были опубликованы в среду газетой The Times.

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"Сторонники жесткой линии, возможно, шумят больше всех, но они не являются самой многочисленной группой. Большинство людей в этой стране хотят, чтобы мы вышли плавно и организованно, чтобы это не привело к потере рабочих мест и снижению уровня жизни, независимо от того, проголосовали ли они за то, чтобы остаться или выйти в 2016 году. Отсутствие сделки стало бы предательством результата референдума 2016 года. Этого не должно произойти", - написал он.

Хаммонд подверг критике Доминика Каммингса, который в 2015-2016 гг. руководил агитационной платформой евроскептиков Vote Leave, а ныне стал главным советником премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По словам экс-главы Минфина, именно Каммингс пытается продавить реализацию сценария Brexit без сделки, требуя от Брюсселя то, что он заведомо отвергнет. Речь идет о требовании правительства Джонсона исключить из любого соглашения об условиях Brexit пункт о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit - прим. ТАСС).

"Никем неизбранные люди, которые манипулируют этим правительством, знают, что с этим требованием ЕС не может и не будет соглашаться. Не только потому, что они будут настойчиво защищать единый рынок, но и потому, что хрупкость их собственного объединения 27 [государств] означает, что любая попытка с их стороны вновь вернуться к обсуждению соглашения приведет к краху их единства. Они не пойдут на такой риск, и умные люди на Уайтхолле (улица в центре Лондона, на которой расположены ключевые британские правительственные учреждения - прим. ТАСС) это знают", - добавил он.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством предшественницы Джонсона Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, БорисМэй, ТерезаХаммонд, Филип
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