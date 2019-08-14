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Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева

МВД Киргизии опровергло информацию о том, что спецназовец был застрелен из своего оружия

В ведомстве уточнили, что задержан гражданин 1990 года рождения, устанавливается его возможная причастность к преступлению

БИШКЕК, 14 августа. /ТАСС/. Информацию о том, что сотрудник спецназа, погибший при штурме дома экс-президента Алмазбека Атамбаева, был застрелен из своего же оружия, не соответствует действительности. Об этом в среду сообщила пресс-служба МВД республики.

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"Распространяемая на сайтах информация о том, что спецназовец Усенбек Ниязбеков застрелен из своего же автомата, не соответствует действительности", - говорится в сообщении. В то же время пресс-служба МВД уточнила, что "по всему изъятому огнестрельному оружию назначены трасологические и баллистические экспертизы и результаты экспертизы еще не готовы".

Как уточняет ведомство, задержан гражданин 1990 года рождения, ведется досудебное производство, устанавливается его возможная причастность к убийству.

Ранее в среду агентство 24.kg со ссылкой на источник сообщило, что следствие установило личность мужчины, убившего подполковника спецназа "Альфа" ГКНБ Усенбека Ниязбекова. Как сообщало агентство, подозреваемыми не являются ни бывший президент, ни его телохранители, по предварительным данным, Ниязбекова застрелили из его же автомата.

Теги
КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичЗадержание экс-президента Киргизии Атамбаева
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