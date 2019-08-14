Организация исламского сотрудничества призвала Индию защитить права мусульман в Кашмире

ТАСС, 14 августа. Организация исламского сотрудничества (ОИС) призвала власти Индии обеспечить соблюдение прав мусульманского населения Кашмира. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на официальном сайте организации.

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"Генеральный секретариат ОИС выражает озабоченность сообщениями о нарушении религиозных свобод мусульман оккупированного Индией региона Джамму и Кашмир, в том числе о препятствии праздничным мероприятиям по случаю праздника Ид-аль-Адха. Организация обращается к индийским властям с призывом обеспечить защиту прав кашмирских мусульман и предоставить им свободу вероисповедания", - говорится в заявлении.

ОИС также призвала международное сообщество и международные организации прилагать больше усилий для урегулирования конфликта в Кашмире на основе соответствующих резолюций ООН.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.