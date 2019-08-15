Источник: Совбез ООН проведет заседание по Кашмиру 16 августа

ООН, 15 августа. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности ООН по поводу эскалации отношений между Индией и Пакистаном в связи с ситуацией вокруг бывшего штата Джамму и Кашмир состоится в пятницу. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в СБ ООН.

"Председатель принял решение провести заседание в пятницу утром (с 17:00 мск) в формате закрытых консультаций", - сказал он.

Ранее запрос о соответствующей встрече направило постпредство Китая.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.

До поправок в конституцию Индии этот штат обладал особой автономией. В частности, все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение ассамблеи штата. Жители других регионов Индии не имели права покупать там землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг, ряд других преимуществ.