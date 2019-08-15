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Выборы президента США - 2020
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Бывший губернатор Колорадо вышел из предвыборной гонки в США

По словам Джона Хикенлупера, он "всерьез задумается" о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на место в верхней палате Конгресса США
Джон Хикенлупер AP Photo/Charlie Neibergall
Описание
Джон Хикенлупер
© AP Photo/Charlie Neibergall

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Бывший губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер отказался от дальнейшего участия в предвыборной кампании Демократической партии перед президентскими выборами 2020 года в США. Соответствующее заявление политик опубликовал в четверг в своем Twitter.

"Сегодня утром я заявляю о том, что больше не буду участвовать в гонке за пост президента, - указал он. - Несмотря на то, что эта предвыборная кампания не принесла результатов, на которые мы надеялись, каждое ее мгновение стоило того, и я благодарю каждого, кто поддерживал эту кампанию, и всю нашу команду". В видеоролике, сопровождающем публикацию, политик также отметил, что "всерьез задумается" о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на место в верхней палате Конгресса США.

Ранее телекомпания CNN сообщала со ссылкой на источники о том, что Хикенлупер существенно отстает от других демократов по уровню популярности и сбору добровольных пожертвований. Если в первых двух теледебатах участвовали претенденты, имеющие даже 1% популярности по итогам опросов общественного мнения, то для участия в третьих дебатах, которые пройдут 12-13 сентября в Хьюстоне (штат Техас), они обязаны будут заручиться по крайней мере двухпроцентной поддержкой по итогам четырех опросов общественного мнения и собрать финансовые пожертвования по крайней мере у 130 тыс. человек. Все данные говорили о том, что Хикенлуперу не удалось бы выполнить эти требования.

О своем намерении участвовать в предвыборной гонке демократов Хикенлупер объявил в начале марта, отметив что намерен "сплачивать людей, чтобы достигать прогрессивных изменений, которых не добился Вашингтон". Хикенлупер с 2003 по 2011 годы был мэром столицы штата Колорадо - Дэнвера, а с 2011 года по январь 2019 года занимал пост губернатора штата.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

В новость были внесены изменения (20:40 мск) — добавлена информация по тексту.

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