Бывший губернатор Колорадо вышел из предвыборной гонки в США

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Бывший губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер отказался от дальнейшего участия в предвыборной кампании Демократической партии перед президентскими выборами 2020 года в США. Соответствующее заявление политик опубликовал в четверг в своем Twitter.
"Сегодня утром я заявляю о том, что больше не буду участвовать в гонке за пост президента, - указал он. - Несмотря на то, что эта предвыборная кампания не принесла результатов, на которые мы надеялись, каждое ее мгновение стоило того, и я благодарю каждого, кто поддерживал эту кампанию, и всю нашу команду". В видеоролике, сопровождающем публикацию, политик также отметил, что "всерьез задумается" о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на место в верхней палате Конгресса США.
This morning, I’m announcing that I’m no longer running for President. While this campaign didn’t have the outcome we were hoping for, every moment has been worthwhile & I’m thankful to everyone who supported this campaign and our entire team.https://t.co/1ijSjkbzzd— John Hickenlooper (@Hickenlooper) 15 августа 2019 г.
Ранее телекомпания CNN сообщала со ссылкой на источники о том, что Хикенлупер существенно отстает от других демократов по уровню популярности и сбору добровольных пожертвований. Если в первых двух теледебатах участвовали претенденты, имеющие даже 1% популярности по итогам опросов общественного мнения, то для участия в третьих дебатах, которые пройдут 12-13 сентября в Хьюстоне (штат Техас), они обязаны будут заручиться по крайней мере двухпроцентной поддержкой по итогам четырех опросов общественного мнения и собрать финансовые пожертвования по крайней мере у 130 тыс. человек. Все данные говорили о том, что Хикенлуперу не удалось бы выполнить эти требования.
О своем намерении участвовать в предвыборной гонке демократов Хикенлупер объявил в начале марта, отметив что намерен "сплачивать людей, чтобы достигать прогрессивных изменений, которых не добился Вашингтон". Хикенлупер с 2003 по 2011 годы был мэром столицы штата Колорадо - Дэнвера, а с 2011 года по январь 2019 года занимал пост губернатора штата.
59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
В новость были внесены изменения (20:40 мск) — добавлена информация по тексту.