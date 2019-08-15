Бывший губернатор Колорадо вышел из предвыборной гонки в США

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Бывший губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер отказался от дальнейшего участия в предвыборной кампании Демократической партии перед президентскими выборами 2020 года в США. Соответствующее заявление политик опубликовал в четверг в своем Twitter.

"Сегодня утром я заявляю о том, что больше не буду участвовать в гонке за пост президента, - указал он. - Несмотря на то, что эта предвыборная кампания не принесла результатов, на которые мы надеялись, каждое ее мгновение стоило того, и я благодарю каждого, кто поддерживал эту кампанию, и всю нашу команду". В видеоролике, сопровождающем публикацию, политик также отметил, что "всерьез задумается" о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на место в верхней палате Конгресса США.